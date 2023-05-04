Tokat'ta "Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi"nde dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

TOKAT (AA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Tokat'ta "Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi"nin ödül törenine katıldı.

Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Turhal Temsilciliği koordinesinde gerçekleştirilen projenin bir düğün salonunda düzenlenen ödül törenindeki konuşmasında, öğrencilerden kitap okumayı sürdürmelerini istedi.



"Bizim yaptığımız tulumbadan su çekmek için bir kova su aktarmak. Ondan sonrası size bağlı." diyen Yalçın, "Tulumbayı devam ettirirseniz su sürekli akar. Eğer bu sürekliliği sağlarsanız bu salondan Fuat Sezgin, Cezeri, Biruni, Ali Kuşçu, Tayyip Erdoğan, Erbakan, Muhsin Yazıcıoğlu, Özal, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Necip Fazıl, Akif İnan, Rasim Özdenören, Cahit Zarifoğlu, Sezai Karakoç çıkar. Yeter ki devam edin." ifadesini kullandı.

Daha sonra il merkezindeki ödül törenine katılan Yalçın, projede emeği geçenlere teşekkür etti.



Proje ile öğrencileri kitapla buluşturmak, doğru bilgiyle doğru yolculuğa çıkarmanın amaçlandığını anlatan Yalçın, şöyle konuştu:



"45 bin öğretmenin bilfiil görev aldığı, 450 bini aşkın öğrencinin içinde bulunduğu, 1 milyon 620 bin kitabın gençlerimizde birer hazine olarak kütüphanelerinde kaldığı bu güzel çalışma, bundan sonra da aynı gayretle devam edecek. Memur-Sen ailesinin desteği ve şahitliğiyle bu çalışmaları ülkemize borcumuz olarak yapıyoruz. Bu çalışmalar gençlerimizi yarına istikametlerini bozmadan hazırlayacak. Amacımız bu ülkenin çocuklarına, bu ülkenin gençlerine faydalı olmaktır."



Proje kapsamında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona eren programa TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Taştan, İlçe Müftüsü Ali Erbaş, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Karakoyun, Eğitim-Bir-Sen İlçe Başkanı Aydın Demir ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.