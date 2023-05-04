Tokat’ta çalınan 34 arı kovanını jandarma buldu

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TOKAT (AA) - Tokat’ın Niksar ilçesinde çalınan 34 arı kovanı jandarma ekiplerince bulundu, iki kişi gözaltına alındı.

Kümbetli köyünde yaşayan İ.Y. (34) arı kovanlarının yerinde olmadığını fark ederek jandarmaya şikayette bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tespit ettikleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kovanlar sahibine teslim edildi.



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