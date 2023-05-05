Tokat'ta 24 yıldır minaresi bulunmayan camiye minare yapılıyor

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Pazar ilçesinde 24 yıldır minaresi olmayan camiye minare yapılması için çalışma yürütülüyor.

Erkilet Mahallesi'nde 24 yıldır minaresi olmayan Orta Cami'ye minare yapılması için Pazar Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz'ın girişimiyle Pazar Belediyesi, vatandaşlar ve Pazar Kazovalılar Derneği iş birliğinde çalışma yapılıyor.

Belediye Başkanı Yılmaz, gazetecilere, "Öksüz minare" olarak bilinen Orta Cami'ye minare yapmak için çalışma başlattıklarını anlatarak, "Minaremiz yardımseverlerin desteğiyle yapılacak. İnşallah minare inşaatımızı kısa sürede bitirmeyi planlıyoruz." dedi.









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