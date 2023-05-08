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Erbaa'da sokaktan geçen sulama kanalına düzenleme

AA

Erbaa'da sokaktan geçen sulama kanalına düzenleme

TOKAT (AA) - Erbaa Belediyesi tarafından yapımına başlanan DSİ Kanal Sokak Projesi'nde ekipler sulama kanalının beton borular yerleştirilerek kapatılmasına yönelik çalışmaları tamamladı.

Erbaa Belediyesi tarafından başlatılan projede, Yunus Emre ve Yavuz Sultan Selim mahallelerinden geçen sulama kanalı kapatılarak çevre düzenlemesi yapılacak.

Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 1,5 kilometrelik bölümdeki işlemleri tamamladığını bu aşamadan sonra DSİ kanal sokağı yeni ve modern bir görünüme kavuşturma aşamasına geçtiklerini söyledi.

Karagöl, "Projemizde beton boruların yerleştirilme işlemlerini tamamladık. Bu aşamadan sonra sıra mahallelerimizi, sokağımızı yeni ve modern bir görünüme kavuşturma aşamasına geldi. Projemiz aşama aşama ilerliyor. Alparslan Türkeş Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Bulvarı'na kadar olan bölümü daha önce tamamlamıştık. Ekiplerimiz Kazım Karabekir Bulvarı'ndan D-100 kara yoluna kadar olan bölümü de bugün itibariyle tamamladılar. Beton borular yerleştirildi. Şimdi ekiplerimiz alanı, projemizi uygulamak için hazır hale getiriyorlar. Çevre düzenlemeleriyle, bisiklet yoluyla, yeşil alanları, modern aydınlatmalarıyla sokağımız hemşehrilerimize yakışır hale gelecek." dedi.

Proje ile sokaktaki sulama kanalının kapatılıp üstüne bisiklet yolunun, yürüyüş yolunun, modern aydınlatmaların ve yeşil alanların yapılması hedefleniyor.

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