Tokatlı esnaf, misafir edilen depremzedelerin ihtiyaçları için gayret gösteriyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TOKAT (AA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde giyim mağazası bulunan Erman Yelderen, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Tokat'ın Turhal ilçesinde misafir edilen depremzede ailelerin ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlıyor.

Yelderen, depremlerin ardından ilçeye gelen yaklaşık 300 ailenin ihtiyaçlarının karşılanmasına, kurumların ve hayırseverlerin desteğiyle yardımcı oluyor.

İlçede 20 yıldır esnaflık yapan Yelderen, AA muhabirine, Turhal halkının depremzedelerin her zaman yanında olduğunu söyledi.

Depremin birinci gününden itibaren sahada çalışma yaptıklarını belirten Yelderen, "İlk önce buradaki organizasyonları sağlayıp deprem bölgesine gıda yardımında bulunduk. Daha sonra şehrimize gelenlerle ilgilendik. Onları evlere yerleştirdik. Evlerde 300 ailemizde 1500'e yakın kişi var." dedi.

Ailelerle ilgilenmeye devam ettiklerini anlatan Yelderen, "Turhal halkı misafirperverliğini fazlasıyla göstermiş durumda. Herkes kapısını açtı. Burada yurtta kalan ailemiz yok. Herkes evinde ailelerimizi misafir ediyor. Kaymakamlığımız, belediyemiz çok özverili şekilde çalışmakta. Biz de Turhal esnafı olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.