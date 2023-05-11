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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tokat'ta konuştu:

AA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tokat'ta konuştu:

TOKAT (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kötü niyetli hiç kimse boş hayale kapılmasın, hainler, Türk ve İslam düşmanları boşuna heves etmesin. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı alayına birden göğüs germeye, kirli oyunlarını birer birer bozmaya muktedirdir. Kader anı yaklaşmaktadır. Demokratik hesap günü ufukta görünmüştür." dedi.

Bahçeli, partisince Tokat'ta Niksar Yolu Kavşağı'nda düzenlenen, "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında, Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılacağını söyledi.

Pazar günü yapılacak seçimde 13. Cumhurbaşkanı ile 28. Dönem milletvekillerinin belirleneceğini hatırlatan Bahçeli, "14 Mayıs 2023 tarihinde ya huzur kazanacak ya da hüsran ipi göğüsleyecektir. Ya Türkiye kazanacak ya da zillet kazançlı çıkacaktır. Ya Tokat kazanacak ya da milliyetsizler istikbalimizi karartacaktır." diye konuştu.

Başka bir seçeneğin kalmadığını dile getiren Bahçeli, şöyle devam etti:

"Artık sinsi oyunlar bitmelidir Artık rezalet serüvenleri kapanmalıdır. Artık ihanetin perdesi yırtılıp atılmalıdır. Tokat'ın beklemeye tahammülü kalmamıştır. Oyalanacak vakit yoktur. İhmalle, ataletle, aymazlıkla geçecek zaman da kalmamıştır. Şimdi sizlere soruyorum. Yüksek sesle cevap vermenizi bekliyorum, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerine hazır mısınız? Ne olursa olsun sandığa gidecek misiniz? Üç gün sonra Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkacak mısınız? Üç gün sonra varlığınızı, birliğinizi ve geleceğinizi müdafaa edecek misiniz? Milliyetçi Hareket Partisine tam destek, hep destek sonuna kadar destek olacak mısınız? Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı sahiplenecek miyiz? Yola devam diyecek miyiz?"

- "Yeni bir Türk asrının kapısı açılmıştır"

Bahçeli, partililerin "Evet" yanıtı üzerine şunları kaydetti:

"Aynısını Plevne'de Osman Paşa da yapmıştı. Aynı asaleti ecdadımız da göstermişti. Bu evetler Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle tezahür eden istikrarımıza destektir. Bu evetler istiklal haysiyetine ve istikbal haklarına sahip çıkmaktır. Türkiye Kızılelma'nın izindedir. Yeni bir Türk asrının kapısı açılmıştır. Türkiye Yüzyılı Vizyonu canlanmış, ilk adım atılmıştır. Cumhur İttifakı ümitleri kamçılamış, milli gelecek hedeflerini kanatlandırmıştır. Cumhur İttifakı'nın emsalsiz uzlaşmasıyla, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uyum ve geniş imkanlarıyla Türkiye, sorun yumağı haline gelen, kriz üreten, demokrasimizi tehdit eden parlamenter sistemin prangalarından kurtulmuş ve ufku aydınlanmıştır. Bu başarı milletimizin başarısıdır. Millet hür iradesiyle, azim ve kararlılığıyla varlığını, birliğini ve gelecek ülkülerini sahiplenmiştir. Cumhur İttifakı şartlar ne kadar ağır olsa da devletin ve milletin bekasını esas almış, egemenlik ve güvenlik haklarımızı tehdit eden provokasyonlarla mücadele etmiş, bunu da sürdürme inancıyla bezenmiştir. Cumhur İttifakı, Türk mucizesinin şahlanışı, dünyaya vurulacak Türk mührünün müjdecisi, milli istiklalin namusu, milli istikbalin müdafaa ruhudur. Türkiye'yi bağımsız, demokratik, parlak ve müreffeh bir geleceğe kavuşturma azmi, Türk milletinin hainlere, işbirlikçilere gösterdiği milli tepkinin adı, ülkemizin kalkınmasının, milletimizin refah ve huzurunun güvencesi Cumhur İttifakı'dır."

İttifaklarının kutlu bir diriliş ve yükseliş seferberliği olduğunu belirten Bahçeli, "Bizim ittifakımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin beka ve birliğini sadakatle savunarak 14 Mayıs 2023 tarihinde yeni bir demokrasi zaferi sonucunda Türkiye'yi ileriye taşıma mücadelesine kararlılıkla devam edecektir. Meydanın boş olmadığını cümle aleme gösteriyorsunuz. Kötü niyetli hiç kimse boş hayale kapılmasın, hainler, Türk ve İslam düşmanları boşuna heves etmesin. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı alayına birden göğüs germeye, kirli oyunlarını birer birer bozmaya muktedirdir. Kader anı yaklaşmaktadır. Demokratik hesap günü ufukta görünmüştür." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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