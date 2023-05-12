Başçiftlik'te geç turfanda meyve bahçesi oluşturuluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başçiftlik'te geç turfanda meyve bahçesi oluşturuluyor

AA

Başçiftlik'te geç turfanda meyve bahçesi oluşturuluyor

TOKAT (AA) - Tokat Valiliği koordinesinde 2021 yılında başlatılan "Tarım Tokat Projesi" kapsamında Başçiftlik ilçesinde bin dönümlük alanda geç turfanda meyve bahçesi kurulma çalışması yürütülüyor.

İlçede bulunan küçük arazilerin birleştirilmesinin ardından sahipleriyle 25 yıllık sözleşme imzalandı. Bölgedeki çalışmaların tamamlanmasıyla meyve fidanlarının dikimi geçekleştirildi. Başçiftlik'te geç turfanda meyve bahçesine 55 bin kiraz ve 30 bin elma olmak üzere 85 bin meyve fidanı dikildi.

İl Özel İdaresi desteğiyle de damlama sulama sistemi yapıldı.

Başçiftlik Kaymakamı Serhat Bağcı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Koç, meyve bahçesinde incelemelerde bulundu.

Koç, ilçenin 1450 rakımda Orta Karadeniz bölgesinin iç kesiminde yer aldığını söyledi.

İlçenin ikliminin ne Karadeniz ne de İç Anadolu Bölgesi'nin iklimine benzediğine işaret eden Koç, "Soğuk ve çetin kış şartlarına maruz kalmakta ve bahar geç gelmektedir. Ülkemizin güney kesimlerinde kiraz çıktığında Başçiftlik'te henüz bahar ayı yeni gelmiş oluyor. Elma, erik, armut ve diğer meyveler için de aynısı. Başçiftlik geç turfanda meyve bahçesiyle ilçemiz ve Tokat ekonomisi için büyük gelir ve bölge insanı için istihdam kapısı açılmış olacaktır. Valimiz Numan Hatipoğlu ve Tarım ve Orman İl Müdürümüz Orhan Şahin, bu projeye çok önem vermekteler." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tokat'ta konuştu:
YEREL HABERLER MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tokat'ta konuştu:
MHP lideri Bahçeli: Namussuz montajcılar, özel hayat cellatları işbaşındadır (2)
YEREL HABERLER MHP lideri Bahçeli: Namussuz montajcılar, özel hayat ...
Tek katlı evde çıkan yangın, 2 saatte söndürüldü
YEREL HABERLER Tek katlı evde çıkan yangın, 2 saatte söndürüldü
Tokat'ta çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Tokat'ta çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz ...
Tokat'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tokat'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Tokat'tan kısa kısa
YEREL HABERLER Tokat'tan kısa kısa
Tokat'ta 2 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Tokat'ta 2 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.