Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, özel çocuklar konserine katıldı

TOKAT (AA) - Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen özel çocuklar konserine katıldı.

Hatipoğlu, 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Konferans Salonu'nda düzenlenen konser öncesi yaptığı konuşmada, konseri veren öğrencileri tebrik etti.

Konser için öğretmen ve öğrencilerinin yoğun emek verdiğini anlatan Hatipoğlu, "30 yılını devlet idaresine vermiş birisi olarak özel çocuklarımızla ilgili 100. yılında Cumhuriyetimizin geldiği noktayla iftihar ediyorum. Çünkü mesleğe başladığımız yıllardan sonra hangi noktaya geldiğimiz, kaynaştırma eğitimleriyle neler başardığımızı, bu süreç içinde ailelerin neler hissettiğini çok fazlasıyla bilen birisi olarak buradayım." dedi.

Çocukların gösterdiği güzelliğin aynı zamanda kendi güzellikleri olduğunu belirten Hatipoğlu, şöyle konuştu:



"Çünkü özel çocuklarımıza, gençlerimize, insanımıza ne kadar itinayla, özenle davranırsak ancak o zaman yüksek devlet oluyoruz. Halk ancak o zaman iyi bir millet haline geliyor. Aksi takdirde monoton hayatın renksizleştiği bir dünya haline dönüşüyoruz. Allah'ımızın emanetleri olmanın ötesinde, aynı zamanda toplumumuzun güzel renklerine uyuyorlar. Birbirinden güzel şarkıları burada çok güzel şekilde icra ettiler. Onlara emek harcayan öğretmenlerimize, idarecilerimize, hocalarımıza ve projede emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum."



Hatipoğlu, kaynaştırma eğitimini önemsediklerini vurgulayarak, "Çocuklarımızın tümünün bir arada eğitim almasına büyük önem gösteriyoruz. Her türlü şeyi yapıyoruz. Çünkü ancak o zaman bir arada güzellikleri inşa eden, iyilikleri yaygınlaştıran bir toplum haline, bir ülke haline geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından özel öğrenciler, konser verdi.







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