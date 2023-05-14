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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu oyunu kullandı

AA

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu oyunu kullandı

TOKAT (AA) - Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Vali Haipoğlu, oy kullanacağı Melik Ahmet Gazi İlkokulu'na eşi Ayfer Hatipoğlu ile geldi.

Hatipoğlu ile eşi, 1148 nolu sandıkta oylarını kullandı.

Seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Vali Hatipoğlu, "Tokat'ta toplam 439 bin 663 seçmeninin huzur ve güven içerisinde oylarını kullanması için 3 bin 200'ü aşkın güvenlik görevlisi çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ve emniyetimizle sürekli asayişi temin ederek yine en öncelikli görevimiz olan sandık güvenliği ile birlikte vatandaşlarımızın oylarını huzur ve güven içinde kullanabilmeleri hedefiyle çalışıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum." dedi.

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