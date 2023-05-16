Niksar'da Engelliler Haftası dolayısıyla program düzenlendi

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Niksar Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen programda konuşan Erbaa Kaymakamı Niksar Kaymakam Vekili İsmail Altan Demirayak, Türkiye'de her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında Engelliler Haftası'nın kutlandığını söyledi.

Engelliler Haftası'nı kutlayan Demirayak, hafta kapsamında engelli bireylerin sorunlarının tartışıldığı, değerlendirildiği ve aynı zamanda bu sorunların çözümü için de önerilerin ortaya konduğunu kaydetti.

Niksar Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Remzi Göktürk de tüm engellilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve sosyal yaşam kalitelerinin artırılması için çalıştıklarını belirtti.

Etkinlikte engelli bireyler şarkı söyledi.





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