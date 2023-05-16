Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın Tokat'taki ailesine şehadet haberi verildi

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TOKAT (AA) - Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde başlatılan operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın şehadet haberi, Tokat'ın Turhal ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

Çayıraltı köyünde yaşayan şehidin babası Necaattin ve annesi Havva Doğan'a, oğullarının şehadet haberi, Kaymakam Ali Gökay, Belediye Başkanı İlker Bekler ve askeri yetkililer tarafından verildi.

Haberin ardından şehidin babaevine ve çevreye Türk bayrakları asıldı. Ailenin yakınları ve komşuları, evin önüne kurulan taziye çadırına giderek başsağlığı dileklerini iletti.

Şehidin bekar olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde dün başlatılan ve etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e çıktığı operasyondaki çatışmada, 3 jandarma personelinin şehit olduğunu, 1 güvenlik korucusunun ağır yaralandığını bildirmişti.





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