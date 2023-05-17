Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın cenazesi Tokat'a getirildi

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TOKAT (AA) - Şırnak Bestler Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Besta-3 Operasyonu"nda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın cenazesi memleketi Tokat'a getirildi.

Askeri uçakla Tokat Havalimanı'na getirilen şehidin cenazesini, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile protokol üyeleri karşıladı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri uçaktan tören mangasınca alınarak cenaze aracına taşındı.

Şehidin babası Necaattin ve annesi Havva Doğan ve yakınları ağıt yaktı.

Konvoy eşliğinde Turhal Devlet Hastanesine götürülerek morga konularak şehit Doğan'ın cenazesinin Turhal ilçesinde ikindi vakti toprağa verileceği öğrenildi.

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