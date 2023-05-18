Tokat'ta 2 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor

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TOKAT (AA) - Tokat'ta 2 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle Tokat Devlet Hastanesinde tedavi ediliyor.

Kentte son bir haftada vücutlarına yapışan keneyi kendileri çıkardıktan sonra rahatsızlanan 2 kişi, Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümüne başvurdu.

KKKA tanısıyla hastanede tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada geçtiğimiz nisan ayının sonundan bugüne kadar Enfeksiyon Hastalıkları Bölümüne yaklaşık 25 kişinin başvurduğu öğrenildi.



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