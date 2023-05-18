Başçiftlik'te beyaz patatesin ekimine başlandı

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TOKAT (AA) - Tokat’ın Başçiftlik İlçesinde üretilen Türkiye’nin ilk ve tek tescilli beyaz patatesi olan ve ismini yetiştiği bölgenin isminden alan "Başçiftlik beyazı" patatesinin ekimine başlandı.

İlçe Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Koç, AA muhabirine yağmurlardan dolayı patates ekimine bölgede geç başlandığını söyledi.

Çiftçilere kolaylık dileyen Koç,"Yüzlerce yıllık bölge insanının geçim kaynağı olan beyaz patates, 2016 yılında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güngör Yılmaz hocamızın 10 yıllık çalışması neticesinde tescillenerek 'Başçiftlik beyazı' ismini almış yöresel bir üründür. Bölge insanının en önemli gelir kaynaklarından olan Başçiftlik beyazı, ilçemiz genelinde 500 dönüm üzerinde ekimi yapıldığı gibi, çevre illerde de ekimi tercih edilen bir üründür. Mayıs ayında ekimi yapılan ürünün, ekim ayında sökümü yapılmaktadır. Uygun hava koşullarının oluşması ile çiftçilerimiz patates ekimine başladı. Bir hafta içinde bütün tohumlar toprakla buluşmuş olacaktır." dedi.

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