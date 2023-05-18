Tokat'ta yaralı bulunan yılan kartalı tedavi altına alındı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Zile ilçesinde yaralı bulunan kartal tedavi altına alındı.

İlçe kırsalında vatandaşlar tarafından yaralı bulanan yılan kartalı, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timine teslim edildi.



Ekipler, yaralı kartalı bulunduğu yerden alarak tedavi edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne teslim etti.

Kartalın, tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.



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