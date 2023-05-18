TOGÜ'de üretilen 2 bin aşılı asma fidanı üreticilere dağıtıldı

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TOKAT (AA) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından üretilen 2 bin aşılı asma fidanı üreticilere verildi.

Ziraat Fakültesinde üretilen aşılı asma fidanların dağıtımı amacıyla Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi bahçesinde program düzenlendi.



TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, konuşmasında, üniversitelerde üretilen bilginin pratiğe aktarıldığında ülke ekonomisine önemli katkıda bulunduğunu vurgulayarak "Tüplü asma fidanı üretimi gibi projeler üniversite-kamu işbirliğinin en güzel örneklerinden birisidir. İlimiz, Türkiye'de salamuralık asma yaprak üretim merkezlerinin başında gelmektedir. Bu yıl yaklaşık 10 bin asma fidanı üretildi. Yine bu yıl 7 sebze türüne ait 22 çeşitte 300 bin fide yetiştirilmiş ve yerel üreticilere ulaştırılmıştır. Bugün Niksar, Almus ve Erbaa'dan gelen çiftçilerimize 2 bin fidan dağıtıyoruz." dedi.

Daha sonra üreticilere asma fidelerinin dağıtıldığı programa Vali Vekili Osman Sarı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüstem Cangi ile öğretim üyeleri ve çiftçiler katıldı.

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