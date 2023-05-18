Tokat'ta devrilen tüp yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde tüp yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Yusuf Mırık'ın kullandığı 71 EF 622 plakalı tüp yüklü kamyon, Turhal Amasya kara yolu Kuruçay mevkisi yakınlarında devrildi.

Yaralanan sürücü Mırık, ambulansla Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Devrilen kamyon nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlandı.





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