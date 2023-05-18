Tokat'taki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

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TOKAT (AA) - Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Tokat-Turhal kara yolunda seyreden F.S. idaresindeki 42 ALS 285 plakalı otomobil, Üniversite Kavşağı yakınlarında O.G. yönetimindeki 60 AV 057 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile S.G. ve Y.S. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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