19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Yeşilyurt, Turhal ve Başçiftlik ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ömer Turan tarafından çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Yeşilyurt Spor Salonu'nda öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, şiirler ile çeşitli yarışmalar ile müzikli gösteriler sunuldu.

Programa Yeşilyurt Kaymakam Vekili Murathan Cebeci, Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

- Turhal

Mehmet Uzun Spor Salonu'nda düzenlenen törende Kaymakam Ali Gökay ve Belediye Başkan Yardımcısı Selim Kul, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Turhal Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Kurtul yaptı.

Konuşmalar sonrası öğrenciler tarafından halk oyunu gösterileri sunuldu, şiirler okundu, sporcular tarafından tekvando ve cimnastik gösterileri sunuldu.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Aydemir Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Taştan, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Ali Soner Bozan, İlçe Emniyet Müdürü Nadir Öztürk, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Başçiftlik

Başçiftlik Spor Salonu'ndaki törende şiirlerin okundu, koro etkinliği ve folklor gösterilerinin ardından sportif gösteriler düzenlendi.

Törene Başçiftlik Kaymakamı Serhat Bağcı, Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tunçel, İlçe Jandarma Komutanı Muharrem Er, İlçe Emniyet Amiri Serdar Bilgin ile daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.





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