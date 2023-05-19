Tokat'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Ölenler ve yaralılar var! Otomobil göle uçtu!

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Mustafa Temiz (21) yönetimindeki 60 ADZ 104 plakalı otomobil, Erek Mahallesi Karayaka Bulvarı'nda yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, sürücü ile araçtaki Mert Yıldırım (21) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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