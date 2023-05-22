Tokat'tan kısa kısa

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TOKAT (AA) - Pazar Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, muhtarlarla bir araya geldi.

Yılmaz, belediye toplantı salonunda ilçe mahalle muhtarları ve tüm meclis üyelerinin katılımıyla toplantı yaptı.

Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimini değerlendiren Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı üstün bir çoğunlukla tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçeceklerini söyledi.

- Sandık güvenliği eğitimi

AK Parti Tokat Merkez Seçim İşleri Başkanlığı tarafından Pazar ilçesinde, sandık güvenliği eğitimi yapıldı.

Belediye toplantı salonunda yapılan eğitimde, 28 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde AK Parti bina sorumlukları, kat görevlileri, sandık kurulları ve müşahitlerin görev ve sorumlulukları anlatıldı.

Toplantıya, Pazar Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, AK Parti Pazar İlçe Başkanı Celal Akın ve partililer katıldı.

- Pazar Belediye Başkanı Yılmaz'a ziyaret

Tokat İl Defterdarı Aliaddin Karpınar ile Vergi Dairesi Müdürü Ömer Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli depremlerin arından Malatya'da 45 gün depremzedelere yemek dağıtan Pazar Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz'ı ziyaret etti.

Ömer Yılmaz, Malatya'dan Pazar'a isimli şiirini ve yazdığı iki kitabı Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz'a hediye etti.

Başkan Yılmaz, Karapınar ve Yılmaz'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.









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