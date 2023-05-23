GÜNCELLEME 2 - Tokat'ta öğrencilerin bulunduğu minibüs ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde öğrencilerin bulunduğu minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

A.K. (48) idaresindeki 81 EH 707 plakalı otomobil, Delice mevkisi yakınlarında, A.E'nin (46) kullandığı, Başçiftlik Belediyesine ait 60 NB 946 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, otomobildeki S.K. (48) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan 6'sı öğrenci 11 kişi, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan sürücü A.K, sevk edildiği Tokat Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, minibüste bulunan öğrencilerin, sportif yetenek taraması yapılmak üzere Başçiftlik ilçesinden Reşadiye'ye götürüldüğü öğrenildi.

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