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Tokat'ın Erbaa narince bağ yaprağı hologramlı satılacak

AA

Tokat'ın Erbaa narince bağ yaprağı hologramlı satılacak

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde yetişen ve 2017 yılında coğrafi işaret alan Erbaa narince bağ yaprağının marka değerinin korunması için hologramlı satışı yapılacak.

Erbaa Ticaret ve Sanayi Odasında, coğrafi işaretli ürünün nasıl korunacağıyla ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Erbaa TSO Başkanı Gökalp Coşkun, toplantıda yaptığı açıklamada, Erbaa narince bağ yaprağının coğrafi işaret tescilini 2017 yılında Erbaa Belediyesi ve Erbaa Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile aldıklarını söyledi.

Bu geçen süre içinde "Erbaa yaprağı" ambalaj ve paketlemesi yapan yerel işletmelerle ürünün marka değerinin korunması için diyalog sürecini başlattıklarını belirten Coşkun, "Erbaa yaprağı ismini kullanarak farklı bölgelerde üretilen ürünlerin paketlenip kalitesiz ürünlerle yerel firmaların haksız bir rekabete uğradığını tespit ettik. Bugün itibarıyla Erbaa yaprağı üretimi yapan firmaları Erbaa Belediyesi ve Erbaa Ziraat Odamızla oluşturulan denetim ekipleri ile kontrol edeceğiz. Denetlemeler sonucunda geçerlilik alan firmalarımıza 'Erbaa yaprağı' logolu hologramlar teslim edeceğiz." dedi.

Ülke genelindeki tüm market ve perakende zincirlerine seslenen Coşkun, " 'Üzerinde Erbaa yaprağı yazan ve hologramı olmayan ürünleri satmayın' diyoruz. Üzerinde Erbaa yaprağı yazan her ürün Erbaa yaprağı değildir. Üzerinde coğrafi işaret tescil işareti olan hologramlı ürünler denetimden geçmiş kaliteli Erbaa yapraklarıdır. Kaçak olarak Erbaa yaprağı ismini kullanan firmalarla ilgili gerekli yaptırımlar yapılacaktır. Ürünümüzün marka değerini korumak için yaptığımız bu çalışmada tüketicilerin vereceği destek bizim için çok önemlidir. Buradan tüm tüketicilerimize seslenmek istiyorum. Marketten alacağınız paketli yapraklarda Erbaa ifadesi geçiyor ve hologram taşımıyorsa o ürün denetimsiz ve sahte üründür. Erbaa çiftçilerinin emek ve alın terinin korunması için yaptığımız bu çalışmaya tüketici olarak sizler de destek verirseniz müteşekkir oluruz." diye konuştu.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl de "Bizler Erbaalı olarak gerek ürünümüze gerek çiftçimize sahip çıkmanın derdindeyiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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