Tokat'ta beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 6 hastaya umut oldu

TOKAT (AA) - Tokat'ta, beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen gencin organları, 6 hastaya nakledilecek.

Tokat Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 18 yaşındaki Mert Yıldırım'ın beyin ölümü gerçekleşti. Yıldırım'ın babası Kemal Yıldırım, oğlunun kalp, karaciğer, iki korneası ve böbreklerini bağışladı.

Yıldırım'ın alınan organları, nakil bekleyen hastalara nakledilmek üzere Erzurum, İstanbul ve Samsun'a gönderildi.

Kemal Yıldırım, gazetecilere, oğlunun organlarının bağışlanmasını istediğini belirterek, "Bize de söylemişti. 'Ben düşünmeden organlarımı bağışlarım' demişti. İçimiz yandı ama başka canlara umut olsun diye bağışladık. 6 cana umut oldu. Tek beklentimiz dua. Organ bekleyen yakınımız yok. Bu bizim aile kararımız." ifadelerini kullandı.





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