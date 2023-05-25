Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, gençlerle bir araya geldi

TOKAT (AA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi.

Eroğlu, buluşmada yaptığı konuşmada, Tokat'ta öğrenci olan gençlerle buluştuğu için mutlu olduğunu belirtti.



Hem ülkenin geleceğinde hem de şehrin geleceğinde gençlerin olduğunu söyleyen Eroğlu, "Geleceği inşa çabamızda onların düşüncelerinin, taleplerinin çok önemli olduğunu biliyor ve buna göre hareket ediyoruz." dedi.

Gençlerin verdiği mesajları dikkatle dinleyerek not ettiklerini dile getiren Eroğlu, şunları kaydetti:



"Karşılıklı iyi iletişimin güçlü bir sinerji ortaya çıkardığını görüyoruz. Gençlerimizi bütün çalışmalarımızda önemsiyoruz. Birlikte karar vermek, geleceği kurgulamak ve birlikte başarmak önemli. Gençliğimizin hayal ettiği, olmasını umut ettiği konuları hayata geçirmek hem şehrimiz hem de ülkemiz için çok önemli katma değer getiren konulardır. Biz bunu böyle görüyoruz. Yaptığımız toplantılarda gençlerimizden gelen soruların, taleplerin içeriğine baktığımız zaman konulara hakim olduklarını görüyoruz. Ben en çok bundan mutlu oluyorum. Bu bizim çalışma azmimizi artıyor."

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