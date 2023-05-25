Türkiye'nin otomobili Togg'un tanıtımı Almus'ta yapıldı

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TOKAT (AA) - Türkiye'nin otomobili Togg'un tanıtımı, Tokat'ın Almus ilçesinde gerçekleştirildi.

İlçeye getirilen Togg ile vatandaşların alkışları arasında şehir turu yapıldı. Daha sonra Yunus Emre Parkı önünde sergilenen araç, vatandaşlar tarafından ilgiyle incelendi.

AK Parti'den Tokat Milletvekili seçilen Cüneyt Aldemir, Togg'un hayırlı olmasını diledi.





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