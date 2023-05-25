Minik öğrencilerden Pazar Belediye Başkanı Yılmaz'a ziyaret

CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TOKAT (AA) - Tokat'ın Pazar ilçesinde anaokulu öğrencileri Pazar Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz'ı ziyaret etti.

Mahperi Hatun Anaokulu öğrencileri, Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Minik öğrenciler, Başkan Yılmaz'dan belediye çalışmalarını hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, yaptığı konuşmada, "Çocuklarımızı belediyede görmekten çok büyük mutluluk duyduk, yapılan bu anlamlı etkinlik için Mahperi Hatun Anaokulu idare ve öğretmenlerine teşekkürler. Öğrenci, öğretmen ve velilerimize hayırlı günler diliyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.