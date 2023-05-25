TOGÜ'de 11 ilden üniversitelerin katılımıyla tanıtım fuarı düzenlendi

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TOKAT (AA) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ), 11 ilden üniversitelerin katılımıyla tanıtım fuarı gerçekleştirildi.

Dönem başkanlığı Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından yürütülen Anadolu Üniversiteler Birliğince (AÜB) 11 üniversitenin katılımıyla düzenlenen fuar, Taşlıçiftlik Kampüsü 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezinde yapıldı.

Araştırma, eğitim öğretim ve bilgi paylaşımı gibi konularda iş birliği yapılması, tecrübe ve kapasitelerin ortak kullanılması amaçlarıyla 2021 yılında kurulan ve bu kapsamda faaliyetlerine devam eden AÜB, üniversite sınavına girecek öğrencilerin üniversiteleri tanımalarına ve doğru tercihler yapabilmelerine katkı sağlıyor.

Fuara Abdullah Gül Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi olmak üzere 15 üniversite katıldı.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Anadolu Üniversiteler Birliğinin 2021 yılında kurulduğunu belirterek, "Fuarlarla bölgesel düzeyde en yaygın etkiye ulaşarak, gençlerimizi bölgemizin sosyo-ekonomik gelişimine ve ülkemizin kalkınma hamlesine dahil etmeyi hedefledik. YÖK tarafından üniversitemiz, enerji depolama alanında uzmanlaşan üniversite seçildi. Üniversite olarak, AR-GE ve eğitim faaliyetlerinde nasıl daha yenilikçi ve toplumsal katkı bağlamında efektif çalışmalar gerçekleştirebiliriz kaygısı içerisinde hareket ediyoruz. Gençlerimiz için yalnız bir gün değil, 365 gün kapımız ve gönlümüz açık." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir de fuarın hayırlı olmasını diledi.





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