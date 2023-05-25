Türkiye'nin otomobili Togg'un tanıtımı TOGÜ'de yapıldı

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TOKAT (AA) - Türkiye'nin otomobili Togg'un tanıtımı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) gerçekleştirildi.

Taşlıçiftlik kampüsüne getirilen Togg ile kampüs turu yapıldı. Daha sonra 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi önünde sergilenen araç, öğrenciler tarafından ilgiyle incelendi.

Aracı bir süre kullanan TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, aracın hayırlı olmasını diledi.





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