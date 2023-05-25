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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'nin otomobili Togg'un tanıtımı TOGÜ'de yapıldı

AA

Türkiye'nin otomobili Togg'un tanıtımı TOGÜ'de yapıldı

TOKAT (AA) - Türkiye'nin otomobili Togg'un tanıtımı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) gerçekleştirildi.

Taşlıçiftlik kampüsüne getirilen Togg ile kampüs turu yapıldı. Daha sonra 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi önünde sergilenen araç, öğrenciler tarafından ilgiyle incelendi.

Aracı bir süre kullanan TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, aracın hayırlı olmasını diledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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