Tokatlı kadın kooperatiflerinin hazırladığı ürünler yurt içinde pazar buluyor

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TOKAT (AA) - EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ta 17 kadın kooperatifince üretilen yaklaşık 20 çeşit yöresel ürün, Türkiye geneline pazarlanıyor.

Tokat Valiliğince 2019 yılında hazırlanan "Kadının Gücü, Tokat'ın Gücü" projesi kapsamında kent merkezi ve ilçelerde 17 kadın kooperatifi kuruldu.

Bu kooperatiflerle, kırsalda emek veren kadınların gerek kooperatifçilik gerekse satış sektörüyle ilgili konularda bilinçlendirilmesi, yöresel ürünlerin kadın kooperatifleri aracılığıyla üretilip satılması planlandı. Bu sayede kadınların, ev bütçelerine ve kent ekonomisine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Asma yaprağı sezonunun açılmasıyla yeni üretim döneminin de başladığı kentte, salamura yaprak üretiminden sonra hasat edilecek üzümden pekmez ve köme ile tarhana, kuşburnu, elma, şeker pancarı, reçel çeşitleri, kurutulmuş sebze ve meyveler, kuru bakliyatlar ve ceviz gibi ürünler de hazırlanarak satışa sunulacak.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, Tokat'ta bulunan 17 kadın kooperatifinin yaklaşık 20 çeşit ürün üretip dağıtımını gerçekleştirdiğini söyledi.

Yöresel ürünlerinin talep gördüğünü belirten Hatipoğlu, "Bir market zinciri için 400 gramlık 60 bin salamura yaprak üretildi. Türkiye genelindeki mağazalarında satışta." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde kadın kooperatifleri ile ilgili başlatılan bu sürecin tüm imkan ve güçleriyle sürdürüldüğünü vurgulayan Hatipoğlu, şöyle devam etti:

"Kadınların ev ekonomilerine, ülke ekonomisine katkıda bulunduğu kooperatiflerimizi desteklemeye devam edeceğiz. İlimizdeki 17 kadın kooperatifimizi, 'Tokat Kadın Kooperatifi' adı altında markalaştırarak ulusal pazara ulaştırmaya çalışıyoruz. Yöresel ürünlerimiz pek çok noktada satış özelliğine sahip. Özellikle internet satışı noktasında yoğunluk olduğunu gözlemliyoruz. Ürünlerimizi daha standart hale getirdiğimizde zincir marketlerde daha fazla boy göstereceğimize inanıyoruz."

Hatipoğlu, Tokat asma yaprağının kendine özgü bir ürün olduğuna dikkati çekerek, "Orta Doğu'dan, Avrupa ülkelerinden oldukça rağbet var. İhracatçı firmalarımız var. Bunlar önemli oranda satış gerçekleştirmekte." ifadesini kullandı.

Tokat Kadın Kooperatifleri Genel Koordinatörü Selma Cebe ise kadın kooperatiflerinin üretiminin pazarda yer bulabilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Yeşilırmak Havzası Kadın Kooperatifi Başkanı Asuman Özcan da 13 arkadaşıyla kurdukları kooperatifte yöresel ürünler hazırladıklarını dile getirdi.





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