Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinde E.Y'nin temin ettiği tabancaları Tanoba beldesinde satacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yürütülen takip sonucu şüpheli gözaltına alındı. Zanlının aracında ve iş yerinde yapılan aramada 2 tabanca ve 6 tabanca mermisi ele geçirildi.

















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