Tokat'ta AK Parti milletvekilleri mazbatalarını aldı

CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TOKAT - (AA) - Tokat'ta, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den seçilen milletvekilleri, mazbatalarını aldı.

Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, AK Parti İl Başkanı Ali Özer, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve partililerle Tokat İl Seçim Kurulu binasına geldi.

İl Seçim Kurulu Başkanı Sedat Soydemir, Beyazıt, Arslan ve Aldemir'e mazbatalarını verdi.

Milletvekilleri, adliye binası önünde fotoğraf çektirdi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.