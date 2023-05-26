Turhal'da sanayi sitesinde asfaltlama çalışmaları başladı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde 78 dükkandan oluşan yeni sanayi sitesinin altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfaltlama çalışmalarına başlandı.

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, yeni sanayi sitesinin asfalt çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Turhal'ın ekonomik gelişimi ve istihdam imkanlarının artırılması amacıyla büyük özveriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni sanayi sitemizin altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfaltlama serim işine geçerek, ilçemizin modern ve düzenli bir sanayi alanına kavuşmasını sağlıyoruz." dedi.

Asfaltlama çalışmaları hakkında bilgi veren Bekler, şunları kaydetti:



"Yaklaşık 700 metre uzunluğunda ve ortalama 11 metre genişliğindeki asfaltlama serim işine başladık. Bu çalışmalar sayesinde işletmelerimize ve müşterilerine daha iyi çalışma ortamı sunacağız. Ayrıca Turhal Belediyesi tarafından üretilen bordür taşları da projede kullanıldı. Bu sayede hem maliyetleri düşürüyoruz hem de daha kaliteli ve hızlı şekilde hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Çalışmaların tamamlanmasının ardından şehrimiz güzel bir sanayi sitesine kavuşmuş olacak. Şimdiden hayırlı olsun."



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