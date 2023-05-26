Tokat'ta dolu yağışı etkili oldu

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TOKAT (AA) - Tokat'tın Erbaa ilçesinde dolu yağışı etkili oldu.

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çevresu ve Koçak köylerinde başlayan dolu yağışı, yaklaşık 10 dakika sürdü.

Kısa süreli dolu yağışının ardından yerler beyaza büründü.

Dolu yağışı ekili alanlara zarar verdi.

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