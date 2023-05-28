Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için sandık başında

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TOKAT (AA) - Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için Tokat'ta vatandaşların oy kullanma işlemi sürüyor.

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt Başçiftlik İlkokulu 1008 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Beyazıt, gazetecilere, "Bir oy deyip geçmemek lazım, bir oy ülkenin kaderini belirleyebilir. Seçimin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.

- Pazar

Pazar Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylaması için oyunu Ayşe Ak Seda Sayan Lisesi 1003 nolu sandıkta kullandı.

Yılmaz, "Bu tarihi seçimde sandığa giderek oy kullanan vatandaşlarımızı ve sandık görevlilerini ziyaret ederek kolaylıklar diledik. Seçimin ülkemize hayırlar getirmesini dilerim." diye konuştu.

- Yeşilyurt

Şehit Şemsettin Bey İlkokulundaki 1013 nolu sandıkta 08.00'de başlayan oy verme işleminde, kayıtlı seçmenlerin oy kullanımı tamamlandı.

Şehitler Mahallesi sakinlerinden Ahmet Sarıcan, oylarını kullandıklarını belirterek, hayırlı olmasını diledi.





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