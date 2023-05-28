Hastanede tedavi gören kadın ambulansla oy kullanmaya götürüldü

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TOKAT (AA) - Tokat'ta hastanede tedavi gören Seher Üzüm (71), Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için ambulansla Erbaa ilçesine gelerek oyunu kullandı.

Tokat Devlet Hastanesi'nde kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gören Seher Üzüm, oy kullanabilmek için yetkililerden yardım istedi

Hastaneden ambulansla alınan Üzüm, sağlık görevlilerinin eşliğinde Erbaa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Hakimiyet-i Milliye Ortaokulu'na getirildi.

Görevliler ve vatandaşların yardımıyla 1069 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa getirilen Üzüm, kimlik kontrolünden sonra oyunu kızı Şeyma Üzüm'ün yardımıyla kullandı.

Üzüm, oyunu kullandıktan sonra ambulansla tekrar Tokat'a götürüldü.

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