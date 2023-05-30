Erbaa'da İstanbul'un fethinin 570'inci yıl dönümü kutlandı

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TOKAT (AA) - İstanbul'un fethinin 570'inci yıl dönümü dolayısıyla Tokat'ın Erbaa ilçesinde fetih yürüyüşü ve fetih şöleni programı düzenlendi.

Erbaa Belediyesi ile Erbaa Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin gerçekleştirdiği program fetih yürüyüşü ile başladı. Mehter takımı eşliğinde başlayan yürüyüşe Erbaa Belediyesi Atlı Okçuluk Kulübü, Gençlik Merkezi, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yürüyüşün ardından fetih şöleni programı Ahmet Yenihan Kongre ve Kültür Merkezi'nde devam etti. Burada, konuklara Osmanlı Keşkeği ikram edildi. İstanbul’un fethinin 570’inci yılı münasebetiyle Erbaa Anadolu İmam Hatip Lisesi Mehter Takımı konser verdi.

Programda, Erbaa Kaymakamı İsmail Altan Demirayak ile Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, konuşma yaptı.





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