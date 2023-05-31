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Tokat'ta mayıs ayında 3 kişinin bağışlanan organları 13 hastaya nakledildi

AA

Tokat'ta mayıs ayında 3 kişinin bağışlanan organları 13 hastaya nakledildi

TOKAT (AA) - Tokat Devlet Hastanesinde mayıs ayında beyin ölümü gerçekleşen 3 kişinin bağışlanan organları, 13 hastaya umut oldu.

Tokat Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Yasemin Hanoğlu, AA muhabirine, Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Biriminden sorumlu olduğunu söyledi.

Hastanelerinden bu ay öncesinde son olarak 2017'de donör çıktığını belirten Hanoğlu, şöyle devam etti:

"Hastanemizde 5 Mayıs'ta bir donörden alınan karaciğer ve kornea organ bekleyen hastalara nakledildi. Ardından 22 Mayıs'ta bir donörümüz daha çıktı. Bu dönerden alınan 2 kornea, karaciğer ve 2 böbrek, 5 hastaya can oldu. Aynı hafta içinde 18 yaşındaki Mert Yıldırım isimli donörümüzün ailesinin onay vermesiyle kalp, karaciğer, 2 böbrek ve 2 kornea bağışı oldu. Kalp, İstanbul'a götürülerek genç bir hastaya nakledildi. Böylece kişinin bağışlanan organları 13 hastaya umut oldu."

İnsanların organ bağışı konusunda bilinçlenmelerinin önem taşıdığını vurgulayan Hanoğlu, "Mert'in ailesi gerçekten çok bilinçli bir aileydi. Mert'in 6 ay kadar önce hayattayken organ bağışını dile getirmesi, 'Adı gibi mert bir çocuktu, bize hayattayken bu genç yaşında düşünüp söylemişti, ne gerekiyorsa yapalım' diyerek ailesi bizlere yardımcı oldu. Hastalara can oldukları için müteşekkiriz." ifadesini kullandı.

İl Sağlık Müdürlüğünce "Çare sizsiniz" projesini yürüttüklerini anlatan Hanoğlu, "Çare sizsiniz ya da çaresizsiniz. Hastanın beyin ölümü gerçekleştikten sonra acılarına saygı duyarak Organ Nakil Koordinatörlüğündeki arkadaşlarımızla ailelerle görüşüyoruz. Bir taraftan evlat, anne ve babalarının vefat haberini vermek, diğer taraftan organ bağışçısı olmalarını rica etmek gerçekten zor bir görev." dedi.

Tokat Devlet Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Cengizhan Turgut da organ bağışında beyin ölümünün gerçekleşmesi gerektiğine işaret ederek, "Aile ile hastanın organlarını bağışlayıp bağışlanmayacağı yönünde görüşmeler yapıyoruz. Son hastada bizim aileye anlatacaklarımızı onlar bize anlattı. Bu beni çok etkiledi." diye konuştu.

Tokat Devlet Hastanesi Yoğun Bakım uzmanı Dr. Kadir Kabahasanoğlu ise son dönemde 3 kişiden organ nakline katkı sağlamanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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