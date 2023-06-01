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Tokat'ta üretilen bastonlar Afrika ülkelerinden de alıcı buluyor

AA

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Niksar ilçesinde üretilen bastonlar, yurt içinin yanı sıra Kenya başta olmak üzere Afrika ülkelerine gönderiliyor.

Tokat'ta üretilen bastonlar Afrika ülkelerinden de alıcı buluyor

TOKAT (AA) - EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Niksar ilçesinde üretilen bastonlar, yurt içinin yanı sıra Kenya başta olmak üzere Afrika ülkelerine gönderiliyor.

Niksar Sanayi Sitesi'ndeki atölyesinde baston üretimi yapan Orhan Bolat, AA muhabirine, aile olarak yaklaşık 100 yıldır bu işle uğraştıklarını söyledi.

Mesleği çocukluğunda babasından öğrendiğini, devlet memuru olarak çalışırken de zaman zaman baston yaptığını dile getiren Bolat, 5 yıl önce emekli olunca tamamen bu işe yöneldiğini anlattı.

Ailesinde ve ilçede artık kendisinden başka bu işi yapan kimse bulunmadığına dikkati çeken Bolat, "Bu işle benden sonra uğraşacak kimse yok. Bizim de artık son demimiz." dedi.

Bolat, baston yaparken genellikle kayın ağacı kullandığını belirterek, "Bölgemizde kayın ağaçları var, çok sağlam, işlemesi de kolay. Kızılcık, yemişen, kestane ağaçlarından da baston oluyor. Ağacı kütük halinde biçtiriyoruz. Biçildikten sonra buhara girip fırınlanıyor. 1,5-2 sene sonra işlemeye başlıyoruz çünkü iyice kuruması lazım. Bastonlar ince malzemeden olduğundan yaşken eğilme yapabiliyor, kuru olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Baston üretimini tek başına sürdürdüğünü aktaran Bolat, şunları kaydetti:

"Günde 20-25 baston üretiyorum. Bizim pazarımız genelde İstanbul Tahtakale, Mısır Çarşısı, Kapalı Çarşı. Konya, Burdur ve Eskişehir de var. İstanbul'dan firmalar aracılığıyla yurt dışına yolluyorlar. Niksar bastonu Kenya'ya çok gidiyor, Afrika ülkelerine gidiyor. Ayda 300 olmak üzere yılda yaklaşık 3 bin baston üretip satıyorum. Özel olarak yaptıklarımız da var. Mesela hayvan figürlü, kurt başlı ve değişik şekillerde baston yapıyoruz."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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