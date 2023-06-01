Erbaa'daki konserde 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerin türküleri seslendirildi

TOKAT (AA) - Tokat'ta Erbaa Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerin türkülerinin seslendirildiği konser verdi.

Erbaa Belediyesi Türk Halk Müziği Korosunca Ahmet Yenihan Kongre Merkezi'nde konser düzenlendi. Konserde koro, 6 Şubat'taki depremlerinden etkilenen 11 ilin türkülerini seslendirdi.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, konserin ardından yaptığı konuşmada, depremde hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını belirterek, böyle büyük ve kayıpları Allah'tan bir daha insanlığa yaşatmamasını diledi.



Depremden etkilenen illeri anmak adına güzel bir program düzenlediğine işaret eden Karagöl, "Emek harcayıp özveriyle çalışıp ailesinden, çocuğundan zaman ayıran koromuza ve kıymetli Aynur hocamıza teşekkür ediyorum. Onların bu özverisi bize ve geleceğe umut oluyor. Sanata, kültüre, birliğe, beraberliğe umut oluyor. Halk oyunları ekibimiz bugün çok güzel oyun sergiledi. Erdal hocam başta olmak üzere diğer hocalarıma, arkadaşlarıma, halk oyunları ekibinde bulunan herkese teşekkür ediyorum." dedi.





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