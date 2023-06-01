TOKAT (AA) - Tokat'ta görsel sanatlar ve teknoloji tasarım sergisi açıldı.
Gaziosmanpaşa Ortaokulu Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım derslerinin ortak yıl sonu sergisi düzenlendi.
Sergide 5, 6, 7 ve 8. sınıfların görsel sanatlar dersinde yaptıkları mozaik, kolaj, natürmort ve maske çalışmaları gibi eserler yer aldı.
Teknoloji tasarım dersinde ise 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin yıl boyunca yapmış oldukları tüm çalışmalar sergilendi.
Sergide mimari tasarım örnekleri, 3 boyutlu çizgi çalışmaları, insanların hayatını kolaylaştıracak özgün ürün tasarımları gibi birçok projeye yer verildi.