Pazar Belediye Başkanı Yılmaz'a ziyaret

Bu diğer kısırlardan çok farklı: Meğer sırrı bunda saklıymış!

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TOKAT (AA) - Pazar Devlet Hastanesi Başhekimi Üzeyir Kaya, Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz'ı ziyaret etti.

Kaya ve hastane müdürü Turan Özmen, Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi, bir süre sohbet etti.

Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmalarında başarı diledi.





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