Tokat'ta havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde, havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Erbaa Belediyesi yöresel ürünler pazarının otopark bölümünde, havalandırma boşluğunda kedi sesleri duyan vatandaşlar, durumu Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Ekipler, havalandırma boşluğunda sıkışan yavru kediyi, duvarı kırarak yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kurtardı.

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