Tokat'tan kısa kısa

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TOKAT (AA) - Tokat'ta Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı öncesi denetim gerçekleştirildi.



Kurban Bayramı öncesi vatandaşların sağlıklı şekilde kurbanlarını kesebilmesi ve bulaşıcı hastalıkları engellemek amacıyla Tokat-Pazar arasında yol kontrolü yapıldı.



Denetimde araçlarla ilçeye getirilen kurbanlıkların izin belgeleri kontrol edildi.



- Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursu düzenlendi

Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursu düzenlendi.



İlçede tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen kurs, Pazar Tarım ve Orman Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştiriliyor.



Pazar Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, kursiyerlere başarılar diledi.







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