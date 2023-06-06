Deprem bölgesi için gönüllü olarak yardım çalışmalarına katılan Kırkız'a plaket

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TOKAT (AA) - Tokat İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Aydoğan, deprem bölgesine gönderilen konteynerler için gönüllü olarak bağış toplayan Ziraat Bankası Tokat Şube Müdürü Mustafa Kırkız'a plaket verdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından gönüllü olarak Tokat Emniyet Huzur Derneği çatısı altında çalışmalar yapanlara, Aydoğan tarafından ziyaret gerçekleştirildi.

Dernek başkanı Erol Can ile bölge için başlatılan konteyner ev kampanyasında gönüllü olarak görev alan ve bağış toplayan Kırkız'a plaket verildi.

Kampanyaya Tokat iş dünyasının gösterdiği desteğin çok büyük olduğunu belirten Can, "İl Emniyet Müdürlüğümüz adına Adıyaman'a kısa sürede birçok konteyner ev göndermiştik. Bu evlerin tedarikinde bizlere büyük destek veren isimler oldu. Bunlardan birisi de Mustafa Kırkız olmuştu. Kendisine destekleri için teşekkür ediyoruz." dedi.





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