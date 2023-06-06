Tokat'ta üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Şahinli köyünde, Yıldıray Tütüncü'nün kullandığı 60 ABV 326 plakalı otomobil ile Gökçeli beldesi Yakınca Mahallesi Muhtarı Recep Şuvak yönetimindeki 05 HC 794 plakalı otomobil ve Hami Doğan idaresindeki 60 NF 758 plakalı traktör, zincirleme trafik kazasına karıştı.

Savrulan araçlar, yolun sağındaki ekili araziye devrildi.

Kazada, araç sürücüsü Şuvak ile traktör sürücüsü Doğan, yaralandı.

Sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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