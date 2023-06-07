Turhal Millet Bahçesi'nde ikinci etap çalışmaları devam ediyor

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TOKAT (AA) - Turhal Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hizmete açılan Kocakavak Millet Bahçesi'nden sonra alanın genişletilmesi için başlatılan ikinci etap çalışmaları devam ediyor.

Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada, ilk etap Millet Bahçesi'nin hemen arka kısmında yapımına devam edilen bahçede, aileler için kamelyalar, bisiklet ve yürüyüş alanları, trafik eğitim pisti, otopark ve Turhal'ın en büyük oyun grubunun yer alacağı belirtildi.

Belediye Başkanı İlker Bekler, 22 adet kaydırak, çeşitli ebatlarda salıncaklar, tahterevalliler ve trambolinlerden oluşacak oyun grubu sayesinde bahçeye gelen ailelerin, çocuklarıyla birlikte eğlenceli ve kaliteli vakit geçirme imkanı bulacağını vurgulayan Bekler, "Turhal'ı hazırlamaya devam ediyoruz. Kullanıma hazırlanmaya başlanan oyun grubunun 22 tane kaydırağı var, dokuz buçuk metre olacak. Bildiğimiz kadarıyla bölgede eşi benzeri olmayan bir oyun grubu ve diğer kompleksleri hazırlıyoruz. İnşallah güzel bir yaz Turhal'ı bekliyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.