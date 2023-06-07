Tokat'ta İşgücü Piyasası Araştırması yapılacak

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TOKAT (AA) - Tokat'ta, Türkiye geneliyle eş zamanlı olarak İşgücü Piyasası Araştırması yapılacağı bildirildi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye İş Kurumunun iş gücü piyasası verilerini yerel ve ulusal bazda derlemek, analiz etmek, yorumlamak ve yayımlamakla yükümlü olduğuna işaret edilerek, bu yükümlülük gereğince il müdürlüğü tarafından haziran ve temmuz aylarında Tokat'ta İşgücü Piyasası Araştırması yapılacağı aktarıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Bekir Fındık, 2023 Yılı İşgücü Piyasası Araştırması'nın ülke genelinde 5 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirterek, "446 işverenin verdiği cevaplar derlenerek elde edilen verilerle 2023 Yılı Tokat İli İşgücü Piyasası Araştırması Raporu oluşturulacak. 81 ilden elde edilecek bu araştırma raporları yerel ve ulusal düzeyde uygulanacak istihdam politikaları için önemli bir kaynak olacak." ifadelerini kullandı.





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