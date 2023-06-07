Almus Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Almus ilçesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılı Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi gerçekleştirildi.



Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında açılan sergide yıl boyunca düzenlenen 90 kursa katılan 2 bin 464 kursiyerin yaptığı eserler sergilendi.



Programda Akarçay Yatılı Bölge İlkokulu ile Almus Cumhuriyet Yatılı Bölge İlkokulu öğrencilerince halk müziği konseri de verildi.



Programa Vali Yardımcısı ve Almus Kaymakam Vekili Kaya Çelik, Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, Çevreli Belediye Başkanı Sadi Soysal ile vatandaşlar katıldı.







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