Pazar Halk Eğitim Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TOKAT (AA) - Tokat'ın Pazar ilçesinde Halk Eğitim Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı.



Serginin açılışına, Kaymakam Mehmet Miraç Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, Üzümören Belde Belediye Başkanı İsmail Karakaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Tekiner ve davetliler katıldı.



Sergide, kursiyerlerin hazırladığı el emekleri beğeniye sunuldu.



Stantları gezen protokol üyeleri, ürünleri inceleyerek, emekleri için usta öğreticilere ve kursiyerlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.